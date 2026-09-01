Chandauli News: नई कॉलोनियों में जलनिकासी नहीं, गलियों में जलभराव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
पीडीडीयू नगर। सोमवार शाम हुई बारिश के बाद नगर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। हनुमानपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद रामकिशुन यादव को भी पानी से होकर कार्यक्रम स्थल तक जाना पड़ा। उन्होंने नगर में जलभराव पर हैरानी जताते हुए नगर की जलनिकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए।
पूर्व सांसद ने बताया कि भाजपा विधायक के नए आवास तक पानी लगा हुआ था। गलियों में नालियां जर्जर हैं और जगह-जगह पानी जमा होने से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि नगर में लगातार नई कॉलोनियां बस रही हैं, लेकिन जलनिकासी और सीवर की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संवाद
विज्ञापन
पूर्व सांसद ने बताया कि भाजपा विधायक के नए आवास तक पानी लगा हुआ था। गलियों में नालियां जर्जर हैं और जगह-जगह पानी जमा होने से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि नगर में लगातार नई कॉलोनियां बस रही हैं, लेकिन जलनिकासी और सीवर की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संवाद
विज्ञापन