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कोई परीक्षा से पहले नोट्स दोहराता नजर आया तो कोई मन ही मन सवालों के जवाब याद करता दिखा। ज्ञान, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की कसौटी पर खरे उतरने के लिए परीक्षार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए। एसजी पब्लिक स्कूल, पीडीडीयू नगर, सेंट जॉस स्कूल कटसिला, द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, ड्रीम गुरूकुल, स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नालॉजी में परीक्षा आयोजित हुई। इस मौके पर स्टार इंस्टीट्यूट के निदेशक दीपक ओझा ने कहा कि अमर उजाला ओलंपियाड बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। इस तरह की परीक्षाओं में शामिल होकर विद्यार्थी भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं।