Chandauli News: अराजकतत्वों ने धार्मिक स्थल पर की तोड़फोड़, मूर्तियां क्षतिग्रस्त
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:50 AM IST
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बबुरी। स्थानीय थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव स्थित एक धार्मिक स्थल पर बृहस्पतिवार की रात अराजकतत्वों ने तोड़फोड़ की। शुक्रवार को सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो मूर्तियां क्षतिग्रस्त मिलीं। घटना की जानकारी होते ही गांव के लोगों में रोष फैल गया। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और मौका मुआयना किया। मामले में गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सेवादार चंद्रभान सिंह ने बताया कि धार्मिक स्थल की स्थापना कब हुई थी, इसकी सही जानकारी नहीं है। हालांकि वर्ष 2021 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। पुजारी गोपाल गिरी ने बताया कि देर शाम वह धार्मिक स्थल से घर चले गए थे। रात में गाली-गलौज और खटर-पटर की आवाज सुनाई दी थी। सुबह गांव के लोग पूजा करने पहुंचे तो क्षतिग्रस्त मूर्तियां देखकर उनके होश उड़ गए।
घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्राम प्रधान ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने बताया कि घटना में गांव के ही कुछ लोग शामिल हैं। मौके पर बबुरी थानाध्यक्ष किशोर कुमार चौबे पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि नशे में धुत गांव के बलराम बियार ने तोड़फोड़ की है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
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सेवादार चंद्रभान सिंह ने बताया कि धार्मिक स्थल की स्थापना कब हुई थी, इसकी सही जानकारी नहीं है। हालांकि वर्ष 2021 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। पुजारी गोपाल गिरी ने बताया कि देर शाम वह धार्मिक स्थल से घर चले गए थे। रात में गाली-गलौज और खटर-पटर की आवाज सुनाई दी थी। सुबह गांव के लोग पूजा करने पहुंचे तो क्षतिग्रस्त मूर्तियां देखकर उनके होश उड़ गए।
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घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्राम प्रधान ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने बताया कि घटना में गांव के ही कुछ लोग शामिल हैं। मौके पर बबुरी थानाध्यक्ष किशोर कुमार चौबे पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि नशे में धुत गांव के बलराम बियार ने तोड़फोड़ की है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
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