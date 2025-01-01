Chandauli News: डाक जीवन बीमा के लिए लोगों को करें जागरूक

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गोपीगंज नगर के उप डाकघर में मंगलवार को शाखा डाकपाल और कर्मचारियों की बैठक हुई। इसमें 10 सितंबर को डाक जीवन बीमा और 11 सितंबर को सुकन्या बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों को सम्मानित करने पर जोर दिया गया। कर्मियों को लक्ष्य पूर्ण करने की बारीकियां बताई गईं। ज्ञानपुर उपमंडलीय प्रभारी अंगद यादव ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में सुधार से ही ग्राहकों के बीच रह पाएंगे। इसलिए सभी मन लगाकर काम करें। लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से मिले। अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर ओवरसीयर राजू पाल, अरुण यादव, दिव्या सिंह, मुस्कान, कुंती, भावना, मोहित सिंह,जया पांडेय, पंचलाल, अरविंदकुमार, विकास कुमार, अजय मिश्रा, सत्येंद्र श्रीवास्तव, विकास चौहान, अंकित, विशाल आदि रहे।