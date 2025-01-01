जेलों में बंद माफिया को अखिलेश की सरकार बनने का सपना : ब्रजेश पाठक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:14 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:14 AM IST
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धानापुर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को धानापुर में रामकथा के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंद गुंडे, माफिया और बदमाश सपना देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनने पर वे फिर जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि, प्रदेश की जनता उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता अमन-चैन पसंद करती है और कानून-व्यवस्था के मामले में प्रदेश नंबर एक पर है। बुनियादी ढांचे के विकास में भी उन्होंने प्रदेश को अग्रणी बताया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जनता शांति और सुरक्षा चाहती है। उन्होंने दोहराया कि जेलों में बंद अपराधियों को सत्ता परिवर्तन की उम्मीद है, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी। उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान के अनुसार चल रहा है। उन्होंने कहा कि देशविरोधी ताकतों से हाथ मिलाने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। देश में संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत ही शासन चलता है।
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इनसेट-
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एयर शो के कारण नहीं मिली हेलीकॉप्टर की अनुमति, कार से पहुंचे ब्रजेश पाठक
कस्बा स्थित दशमी पोखरा परिसर में आयोजित पांच दिवसीय श्रीराम कथा के अंतिम दिन शनिवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर के बजाय कार से आयोजन स्थल पर पहुंचे। वाराणसी में आयोजित एयर शो के कारण हेलीकॉप्टर से आने की अनुमति नहीं मिल सकी। उप मुख्यमंत्री के आगमन के लिए परिसर में दो हेलीपैड बनाए गए थे। इनमें एक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और दूसरा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर के लिए निर्धारित था।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उप मुख्यमंत्री शाम करीब 4:20 बजे कार से दशमी पोखरा पहुंचे। उन्होंने श्रीराम कथा में शामिल होकर कथा श्रवण किया और आयोजन की सराहना की। करीब 30 मिनट रुकने के बाद वह वापस रवाना हो गए।
इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक सुशील सिंह की ओर से आयोजित यह भव्य श्रीराम कथा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा आयोजन है। अंतरराष्ट्रीय कथावाचक राजन महाराज से श्रीराम कथा सुनने का अवसर मिलने से क्षेत्र की माताओं-बहनों और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने आयोजन की प्रशंसा करने के साथ ही पार्टी के कार्यों की भी सराहना की।
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उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जनता शांति और सुरक्षा चाहती है। उन्होंने दोहराया कि जेलों में बंद अपराधियों को सत्ता परिवर्तन की उम्मीद है, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी। उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
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ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान के अनुसार चल रहा है। उन्होंने कहा कि देशविरोधी ताकतों से हाथ मिलाने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। देश में संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत ही शासन चलता है।
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एयर शो के कारण नहीं मिली हेलीकॉप्टर की अनुमति, कार से पहुंचे ब्रजेश पाठक
कस्बा स्थित दशमी पोखरा परिसर में आयोजित पांच दिवसीय श्रीराम कथा के अंतिम दिन शनिवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर के बजाय कार से आयोजन स्थल पर पहुंचे। वाराणसी में आयोजित एयर शो के कारण हेलीकॉप्टर से आने की अनुमति नहीं मिल सकी। उप मुख्यमंत्री के आगमन के लिए परिसर में दो हेलीपैड बनाए गए थे। इनमें एक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और दूसरा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर के लिए निर्धारित था।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उप मुख्यमंत्री शाम करीब 4:20 बजे कार से दशमी पोखरा पहुंचे। उन्होंने श्रीराम कथा में शामिल होकर कथा श्रवण किया और आयोजन की सराहना की। करीब 30 मिनट रुकने के बाद वह वापस रवाना हो गए।
इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक सुशील सिंह की ओर से आयोजित यह भव्य श्रीराम कथा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा आयोजन है। अंतरराष्ट्रीय कथावाचक राजन महाराज से श्रीराम कथा सुनने का अवसर मिलने से क्षेत्र की माताओं-बहनों और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने आयोजन की प्रशंसा करने के साथ ही पार्टी के कार्यों की भी सराहना की।