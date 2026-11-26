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बुधवार सुबह पुलिस ने कैली रोड स्थित मकान में छापा मारकर 1070 लीटर शराब बरामद की। इसकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 10 पुरुषों और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया, जबकि दो बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया है।सीओ सदर नामेंद्र रावत ने बताया कि बिहार में शराब भेजने की तैयारी थी। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार सुबह 6:10 बजे आकाश तिवारी के मकान पर छापा मारा। पुलिस ने शराब के साथ बाइक और 26,570 रुपये भी जब्त किए। चंदौली के धानापुर और सैयदराजा के निवासी भी शामिल हैं। वहीं, अधिकांश आरोपी बिहार के हैं।