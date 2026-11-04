Chandauli News: समस्याओं के समाधान के लिए वकीलों ने सौंपा ज्ञापन

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अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 38/2 से संबंधित पत्रावलियों में रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। आईजीआरएस, तहसील दिवस और सामान्य प्रार्थना पत्रों पर रिपोर्ट लगने के बावजूद समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। कई मामलों में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा खतौनी संशोधन के लिए आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिवक्ताओं का आरोप था कि न्यायालय में धारा 38/2, नक्शा संशोधन सहित अन्य मामलों की पत्रावलियां भी गायब हो रही हैं।उन्होंने कहा कि तहसील के लेखपालों और कानूनगो की कथित मिलीभगत से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से एक ही क्षेत्र में लेखपालों की तैनाती रहने से भी निस्तारण प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ताओं ने लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव की मांग की। इस दौरान पंकज सिंह, नितिन तिवारी, रामराज यादव, सुभाष सिंह, दीपक मौर्य, साबिर अली, राजेश, अंगद कुशवाहा, मनोज पांडेय, सुरेंद्र विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।