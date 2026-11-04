Chandauli News: समस्याओं के समाधान के लिए वकीलों ने सौंपा ज्ञापन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:43 AM IST
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सकलडीहा। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को तहसील में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एसडीएम आकांक्षा सिंह को छह सूत्री ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी कि समस्याओं का शीघ्र निस्तारण नहीं होने पर 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। एसडीएम ने विभागीय समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 38/2 से संबंधित पत्रावलियों में रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। आईजीआरएस, तहसील दिवस और सामान्य प्रार्थना पत्रों पर रिपोर्ट लगने के बावजूद समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। कई मामलों में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा खतौनी संशोधन के लिए आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिवक्ताओं का आरोप था कि न्यायालय में धारा 38/2, नक्शा संशोधन सहित अन्य मामलों की पत्रावलियां भी गायब हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि तहसील के लेखपालों और कानूनगो की कथित मिलीभगत से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से एक ही क्षेत्र में लेखपालों की तैनाती रहने से भी निस्तारण प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ताओं ने लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव की मांग की। इस दौरान पंकज सिंह, नितिन तिवारी, रामराज यादव, सुभाष सिंह, दीपक मौर्य, साबिर अली, राजेश, अंगद कुशवाहा, मनोज पांडेय, सुरेंद्र विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।
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अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 38/2 से संबंधित पत्रावलियों में रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। आईजीआरएस, तहसील दिवस और सामान्य प्रार्थना पत्रों पर रिपोर्ट लगने के बावजूद समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। कई मामलों में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा खतौनी संशोधन के लिए आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिवक्ताओं का आरोप था कि न्यायालय में धारा 38/2, नक्शा संशोधन सहित अन्य मामलों की पत्रावलियां भी गायब हो रही हैं।
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उन्होंने कहा कि तहसील के लेखपालों और कानूनगो की कथित मिलीभगत से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से एक ही क्षेत्र में लेखपालों की तैनाती रहने से भी निस्तारण प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ताओं ने लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव की मांग की। इस दौरान पंकज सिंह, नितिन तिवारी, रामराज यादव, सुभाष सिंह, दीपक मौर्य, साबिर अली, राजेश, अंगद कुशवाहा, मनोज पांडेय, सुरेंद्र विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।
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