Chandauli News: खोदी गई सड़कों को 10 नवंबर तक दुरुस्त कराएगा जल निगम

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हर घर-नल जल योजना के तहत गांवों में दो से तीन वर्षों से पाइप लाइन बिछाने के लिए गलियों और रास्तों को खोदा गया था। कई स्थानों पर पाइप लाइन बिछाने के बाद गड्ढों को भरने और सड़क की मरम्मत में देरी हुई। बरसात के दौरान इन गड्ढों में पानी भरने से फिसलन की स्थिति बन गई थी। इससे आए दिन ग्रामीणों के गिरकर घायल होने की शिकायतें सामने आ रही थीं। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।अमर उजाला में 29 सितंबर के अंक में पाइपलाइन बिछाकर सड़कें बनाना भूले, तीन साल से 50 से अधिक सड़कें बेहाल शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। अब गड्ढों को भरने और सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया है। फिलहाल 10 गांवों में कार्यदायी संस्थाओं की ओर से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। विभाग की ओर से तय समय सीमा में सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पूरी कराने का लक्ष्य रखा गया है।इनसेट....इन गांवों में शुरू हुआ कामबरहनी के उरवा व भुआलपुर, शहाबगंज के ढोढ़नपुर, मुबारकपुर व पचपरा, सकलडीहा के बरठी कमरौर और चहनिया के खंडवारी सहित 10 गांवों में सड़क मरम्मत का काम चल रहा है। विभाग के अनुसार बाकी गांवों में भी खोदी गई सड़कों को दुरुस्त कराया जाएगा।कोट.......पेयजल की पाइप लाइन बिछाने के लिए जिन सड़कों और गलियों को खोदा गया था, उनकी मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। कार्यदायी संस्थाओं को 10 नवंबर तक यह काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। - विवेक कुमार, अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, चंदौली।