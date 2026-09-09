Chandauli News: गैस नहीं मिली तो सड़क पर सिलिंडर रख लगाया जाम

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ग्रामीणों ने बताया कि कमालपुर इंडेन गैस एजेंसी से सोमवार और मंगलवार को गौसपुर, कादिराबाद, हेतमपुर, इकबालपुर, नौरंगाबाद, इनायतपुर समेत अन्य गांवों के उपभोक्ताओं को इनायतपुर प्राथमिक विद्यालय के पास सिलिंडर देने की सूचना दी गई थी। इसलिए ग्रामीण सुबह ही वहां पहुंचकर लाइन में लग गए, लेकिन दोपहर तक कोई वाहन सिलिंडर लेकर नहीं पहुंचा। इससे नाराज लोगों ने सड़क पर सिलिंडर रखकर आवागमन रोक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहले भी दो बार इसी तरह इंतजार कराने के बाद उन्हें लौटना पड़ा था। उन्होंने एजेंसी कर्मियों पर गैस की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।वहीं, घटना की जानकारी पाकर थाना प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। थाना प्रभारी ने जिलाधिकारी को फोन कर एजेंसी की अव्यवस्था की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि लोगों को समझा कर शांत करा दिया गया है। वहीं, घटना के बाबत उच्चाधिकारियों को जानकारी दे दी गई है।