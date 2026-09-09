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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   If gas was not available, the road was blocked by placing cylinders on the road.

Chandauli News: गैस नहीं मिली तो सड़क पर सिलिंडर रख लगाया जाम

Wed, 09 Sep 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:14 AM IST
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If gas was not available, the road was blocked by placing cylinders on the road.
कमालपुर में सिलिंडर रखबर प्रदर्शन करते उपभोक्ता। स्रोत:-जागरूक पाठक - फोटो : 1
कमालपुर। एजेंसी से रसोई गैस की अनियमित आपूर्ति से परेशान लोगों का मंगलवार को गुस्सा फूट पड़ा। गैस के लिए सुबह से ग्रामीण इंतजार कर रहे थे। दोपहर तक गैस नहीं मिली तो इनायतपुर प्राथमिक विद्यालय के पास सड़क पर सिलिंडर रखकर कमालपुर-सकलडीहा मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम समाप्त कराया।
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ग्रामीणों ने बताया कि कमालपुर इंडेन गैस एजेंसी से सोमवार और मंगलवार को गौसपुर, कादिराबाद, हेतमपुर, इकबालपुर, नौरंगाबाद, इनायतपुर समेत अन्य गांवों के उपभोक्ताओं को इनायतपुर प्राथमिक विद्यालय के पास सिलिंडर देने की सूचना दी गई थी। इसलिए ग्रामीण सुबह ही वहां पहुंचकर लाइन में लग गए, लेकिन दोपहर तक कोई वाहन सिलिंडर लेकर नहीं पहुंचा। इससे नाराज लोगों ने सड़क पर सिलिंडर रखकर आवागमन रोक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहले भी दो बार इसी तरह इंतजार कराने के बाद उन्हें लौटना पड़ा था। उन्होंने एजेंसी कर्मियों पर गैस की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।
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वहीं, घटना की जानकारी पाकर थाना प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। थाना प्रभारी ने जिलाधिकारी को फोन कर एजेंसी की अव्यवस्था की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि लोगों को समझा कर शांत करा दिया गया है। वहीं, घटना के बाबत उच्चाधिकारियों को जानकारी दे दी गई है।
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