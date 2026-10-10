फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Husband beaten and stabbed for resisting coercion of wife

Chandauli News: पत्नी से जबरदस्ती का विरोध करने पर पति को पीटा, चाकू से हमला

Sat, 10 Oct 2026 01:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Husband beaten and stabbed for resisting coercion of wife
चहनिया। बलुआ थाना क्षेत्र के मटियरा गांव में पत्नी से जबरदस्ती करने का विरोध करने पर पति को लाठी-डंडे और चाकू मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। घायल युवक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन

घायल के अनुसार छह अक्टूबर को सुबह करीब नौ बजे वह नहर के पास सब्जी खरीदने गया था। इस दौरान उसकी पत्नी घर में अकेली थी। आरोप है कि गांव के शिवम, डिंपल और राधे खैनी मांगने के बहाने घर में घुसे और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगे। पत्नी के शोर मचाने पर वह पहुंचा और आरोपियों का विरोध किया। इस पर आरोपियों ने लाठी-डंडे और चाकू से उस पर हमला कर दिया।
विज्ञापन

आरोप है कि वह जान बचाकर भागा तो हमलावरों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पिटाई की। परिजनों ने घटना की सूचना बलुआ पुलिस को देने के बाद एसपी कार्यालय और सीओ को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसे मामलों में पहले जेल जा चुके हैं। इस संबंध में बलुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed