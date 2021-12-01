Chandauli News: एयर शो के लिए पीडीडीयू जंक्शन पर बना होल्डिंग एरिया

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उन्होंने प्रवेश द्वारों, यातायात व्यवस्था और होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। डीआरएम ने बताया कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों के परिवहन के लिए अतिरिक्त रेक उपलब्ध रखा गया है। मोबाइल यूटीएस से अनारक्षित टिकट की सुविधा भी उपलब्ध है।यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। स्टेशन की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। परिसर में लगभग 24 मूत्रालय, 70 शौचालय और दिव्यांगजनों के लिए सात शौचालय कार्यरत हैं। खानपान और टिकट की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। निरीक्षण के दौरान एडीआरएम कुलदीप, सीनियर डीसीएम राजीव रंजन, सीनियर कमांडेंट दिनेश तोमर, स्टेशन अधीक्षक एसके सिंह आदि मौजूद रहे।