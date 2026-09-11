Chandauli News: छह आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई

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प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि गांधीनगर निवासी प्रहलाद शर्मा (24), सिकंदरपुर निवासी मोनू उर्फ मियानू (20), मोहम्मदाबाद निवासी नरसिंह चौहान (29), बेलावर निवासी जावेद नाई (37), इंदिरा नगर निवासी राजन सोनकर (22) और दूबेपुर निवासी अखिलेश कुमार गुप्ता के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।उन्होंने बताया कि प्रहलाद शर्मा के खिलाफ चोरी और एनडीपीएस एक्ट के तीन मामले दर्ज हैं। वहीं, मोनू उर्फ मियानू के खिलाफ चोरी के दो मामले दर्ज हैं। नरसिंह चौहान के खिलाफ पशु तस्करी के दो और जावेद नाई के खिलाफ पशु तस्करी व गैंगस्टर एक्ट के तीन मामले दर्ज हैं।राजन सोनकर के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में दो प्राथमिकी दर्ज हैं। वहीं, अखिलेश कुमार गुप्ता के खिलाफ चोरी के दो मामले दर्ज हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। संवाद