Chandauli News: छात्राओं ने बांधी राखी, विधायक ने सुरक्षा का वादा किया

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मुख्य अतिथि मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल ने छात्राओं से कहा कि उनकी ओर से बांधी गई प्रत्येक राखी विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। वह बड़े भाई के सभी कर्तव्यों को निष्ठावान प्रहरी की तरह निभाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित भी किया।इसके पहले विधायक के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, कॉलेज के प्रबंधक मनोज यादव, प्राचार्या डॉ. अनीता श्रीवास्तव, गायत्री सिंह और शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रबंधक मनोज यादव और आकाश यादव ने अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में सभासद निधि तिवारी, रत्ना गुप्ता, पुष्पा जायसवाल, भारती यादव, सुरसती मौर्य, गीता रानी गुप्ता, रीना तिवारी, रेनू गुप्ता, नीतिन गुप्ता, सुरेंद्र चौहान, अजीत मौर्य, विधायक प्रतिनिधि संजय कनौजिया आदि मौजूद रहे।