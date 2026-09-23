Chandauli News: पांच बार में खाते से चार लाख रुपये उड़ाए

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मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मढि़या गांव में रहने वाले पीड़ित का पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। उन्होंने तहरीर में बताया कि 14 सितंबर को पहली बार उनके खाते से 10 रुपये निकाले गए। इसके बाद 16 सितंबर को 100 रुपये और 17 सितंबर को तीन बार में 11 हजार रुपये, 1.88 लाख 999 रुपये और दो लाख रुपये निकाल लिए गए।लगातार रकम निकलने की जानकारी होने पर पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित ने तत्काल मामले की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज कराई। इसके बाद मुगलसराय कोतवाली में तहरीर दी। इस संबंध में मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।