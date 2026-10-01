उम्र को मात: 96 की उम्र में नंगे पांव 16 किमी चलते हैं सत्यनारायण, 93 में भी 10 बीघे की खेती करते हैं नंदलाल

केस 1- 30 वर्षों से बाहर का पानी तक नहीं मिला, निमंत्रण और भोज से भी दूरी

नियामताबाद विकासखंड के भुजहुआ गांव निवासी सत्यनारायण चौहान 96 वर्ष के हैं। इस उम्र में जहां कई लोग चलने-फिरने में भी सहारे के मोहताज हो जाते हैं, वहीं सत्यनारायण की दिनचर्या आज भी किसी स्वस्थ युवा से कम नहीं है। वह रोजाना करीब 16 किलोमीटर नंगे पांव पैदल चलते हैं। उनकी आंखों पर चश्मा नहीं है, कान से सुनने में परेशानी नहीं है और 32 दांत भी आज तक उनके साथ हैं।



सत्यनारायण रोज सुबह करीब नौ बजे घर से खाना खाकर मुगलसराय के लिए निकल जाते हैं फिर शाम को पैदल घर लौटते हैं। खास बात यह है कि इस पूरे सफर के दौरान वह बाहर का पानी तक नहीं पीते। न रास्ते में कुछ खाते हैं। सत्यनारायण बताते हैं कि किसी के निमंत्रण या भोज में भी जाना पड़ता है तो भोजन करने से परहेज करते हैं।