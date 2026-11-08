Chandauli News: श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ मनाया दीपोत्सव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:18 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:18 AM IST
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चंदौली। मानस एवं अध्यात्म प्रचार समिति की ओर से नगर पंचायत स्थित श्रीराम जानकी शिवमठ मंदिर परिसर में शुक्रवार की रात आयोजित मानस सम्मेलन एवं श्रीराम कथा का समापन भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ हुआ। बाल कलाकारों ने राज्याभिषेक का भावपूर्ण मंचन किया। वहीं, युवतियों ने दीपोत्सव मनाया। इससे मंदिर परिसर दीपों से जगमग हो गया।
कार्यक्रम में मैनपुरी से आए कमलनयन दास जी ने संगीतमय कथा के माध्यम से राज्याभिषेक प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि रामराज्य न्याय, समानता, प्रेम, सद्भाव और लोक कल्याण की आदर्श व्यवस्था का प्रतीक है। भगवान श्रीराम का जीवन त्याग, धर्म और मर्यादा का संदेश देता है।
इसके बाद बाल कलाकारों ने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में भगवान श्रीराम और माता सीता को राजसिंहासन पर विराजमान कराया। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से राज्याभिषेक संपन्न कराया। इसके बाद तिलक और माल्यार्पण कर आरती की गई। श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। दीपों से सजे मंदिर परिसर में देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही।
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इस मौके पर समिति के संस्थापक हरिद्वार सिंह, जयशंकर द्विवेदी, शिवबच्चन सिंह, पंकज तिवारी, राजनारायण विश्वकर्मा, रामनगीना सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सिंह, ओमप्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे।
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कार्यक्रम में मैनपुरी से आए कमलनयन दास जी ने संगीतमय कथा के माध्यम से राज्याभिषेक प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि रामराज्य न्याय, समानता, प्रेम, सद्भाव और लोक कल्याण की आदर्श व्यवस्था का प्रतीक है। भगवान श्रीराम का जीवन त्याग, धर्म और मर्यादा का संदेश देता है।
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इसके बाद बाल कलाकारों ने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में भगवान श्रीराम और माता सीता को राजसिंहासन पर विराजमान कराया। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से राज्याभिषेक संपन्न कराया। इसके बाद तिलक और माल्यार्पण कर आरती की गई। श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। दीपों से सजे मंदिर परिसर में देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही।
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इस मौके पर समिति के संस्थापक हरिद्वार सिंह, जयशंकर द्विवेदी, शिवबच्चन सिंह, पंकज तिवारी, राजनारायण विश्वकर्मा, रामनगीना सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सिंह, ओमप्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे।