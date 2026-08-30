Chandauli News: ससुराल आए युवक का रेल लाइन पर मिला शव

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गुरेहु गांव निवासी मुकेश राजभर की शादी वर्ष 2018 में पीथापुर गांव निवासी नंदू राजभर की बेटी अनिता से हुई थी। रक्षाबंधन के दिन मुकेश अपनी पत्नी अनिता को लेकर उसके मायके पीथापुर आया था। परिजनों ने बताया शुक्रवार रात खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। विज्ञापन

शनिवार को भोर में रेलवे ट्रैक पर मुकेश का शव मिलने की सूचना मिली। नई बाजार चौकी प्रभारी जनक सिंह ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। गुरेहु गांव निवासी मुकेश राजभर की शादी वर्ष 2018 में पीथापुर गांव निवासी नंदू राजभर की बेटी अनिता से हुई थी। रक्षाबंधन के दिन मुकेश अपनी पत्नी अनिता को लेकर उसके मायके पीथापुर आया था। परिजनों ने बताया शुक्रवार रात खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए।शनिवार को भोर में रेलवे ट्रैक पर मुकेश का शव मिलने की सूचना मिली। नई बाजार चौकी प्रभारी जनक सिंह ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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सकलडीहा। स्थानीय थाना क्षेत्र के पीथापुर गांव के पास शनिवार को सुबह रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। पुलिस के अनुसार युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। मृतक की शिनाख्त धानापुर थाना क्षेत्र के गुरेहु गांव निवासी मुकेश राजभर (24) के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया