Chandauli News: कबड्डी और कुश्ती के ट्रायल की तिथियां तय

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला उपक्रीड़ा अधिकारी इरशाद अहमद ने बताया कि प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन 22 सितंबर को सुबह आठ बजे होगा। मंडल स्तरीय ट्रायल 23 सितंबर को वाराणसी के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में होगा।प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 3 से 5 अक्तूबर तक इटावा में आयोजित होगी। कबड्डी कोच पूनम यादव ने बताया कि कबड्डी में जूनियर बालक वर्ग का जिला स्तरीय ट्रायल 21 सितंबर को महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में दोपहर तीन बजे, मंडल स्तरीय ट्रायल 23 सितंबर को होगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 25 से 27 सितंबर तक अयोध्या में होगी। सब जूनियर बालक वर्ग का जिला स्तरीय ट्रायल 3 अक्तूबर, मंडल ट्रायल 5 अक्तूबर और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 7 से 9 अक्तूबर तक आजमगढ़ में होगी। सब जूनियर बालिका वर्ग का जिला स्तरीय ट्रायल 26 अक्तूबर, मंडल ट्रायल 28 अक्तूबर और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 29 से 31 अक्तूबर तक रायबरेली में होगी।इसी तरह जूनियर बालिका वर्ग का जिला स्तरीय ट्रायल 10 अक्तूबर, मंडल ट्रायल 12 अक्तूबर और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 15 से 17 अक्तूबर तक मुरादाबाद में आयोजित की जाएगी।