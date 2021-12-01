Chandauli News: मुफ्त सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी पर उमड़ी भीड़

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भारत गैस एजेंसी पर उज्ज्वला योजना के करीब 20 हजार उपभोक्ता पंजीकृत हैं। सरकार की ओर से नवंबर और दिसंबर में लाभार्थियों को मुफ्त सिलिंडर देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत उपभोक्ताओं को पहले सिलिंडर की निर्धारित कीमत चुकानी होगी। बाद में सब्सिडी की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। हालांकि, जानकारी के अभाव में कई उपभोक्ता बिना रुपये लिए ही एजेंसी पहुंच गए और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।एक साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के पहुंचने से एजेंसी परिसर में भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। कर्मचारियों को वितरण व्यवस्था संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। एजेंसी संचालक प्यारेलाल सोनकर ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सिलिंडर वितरित किए जा रहे हैं।