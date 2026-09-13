Chandauli News: बाबा कीनाराम जन्मोत्सव के अंतिम दिन आस्थावानों का रेला

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बाबा कीनाराम और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा मेला क्षेत्र गूंजता रहा। सुबह से ही दूर-दराज के क्षेत्रों से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, चार पहिया और दोपहिया वाहनों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दर्शन-पूजन के बाद लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी की।सुबह पूजा-पाठ और आरती के साथ कार्यक्रम शुरू हुए। मंगला पाठक, मोहन तिवारी और दीपक यादव ने मानस पाठ किया। इसके बाद लोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं, अमर ज्योति सेवा केंद्र के बच्चों और ओमप्रकाश तिवारी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाहनों को मेला क्षेत्र से दूर रोकने की व्यवस्था की गई।मेले में मिठाई, गुड़हिया जलेबी, पकौड़ी, चाट और शृंगार की दुकानों पर भीड़ रही। बच्चों ने झूले, चरखी और खिलौनों का आनंद लिया। हालांकि, यातायात व्यवस्था और कई स्थानों पर बैरियर लगाए जाने से लोगों को परेशानी भी हुई।