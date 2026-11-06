Chandauli News: 30 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मांगा मुआवजा

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जिला मंत्री लालचंद सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय से जुलूस की शक्ल में निकले। गांधी पार्क में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि आंधी-बारिश से धान, बाजरा सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।सभा में फसल बर्बादी की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को 30 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने और बटाईदार किसानों को भी इसका लाभ दिलाने की मांग की गई। बारिश से गिरे मकानों का उचित मुआवजा देने के साथ आपदा में जान गंवाने वालों और पशुओं के नुकसान पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई।इसके अलावा बिजली बिल माफ करने, किसानों को कर्जमुक्त करने, पर्याप्त डीएपी खाद उपलब्ध कराने और सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद सुनिश्चित करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार तत्काल नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों और परिवारों को राहत उपलब्ध कराए।