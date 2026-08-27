Chandauli News: बेटी का आधार बनवाने के लिए तीसरी बार मोबाइल टावर पर चढ़ा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

श्रीकंठपुर गांव निवासी सुरेश (50) बुधवार की सुबह बनौली गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इसके बाद अपनी पत्नी ममता और पांच वर्षीय बेटी पूजा को मौके पर बुलाने की मांग की।जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और उसे उतरने के लिए समझाने लगी। पुलिस ने सुरेश की पत्नी और बेटी को मौके पर बुलाया। पत्नी ने भी उसे समझाया लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मोबाइल फोन से उससे बातचीत शुरू की।काफी देर बाद सुरेश उतरा। सुरेश की पत्नी ममता ने बताया कि बेटी पूजा का आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशान हैं।कई बार प्रयास करने के बावजूद नहीं बना। सुरेश का आरोप है कि आधार कार्ड बनवाने के नाम पर उससे रुपये मांगे जा रहे हैं। थानाध्यक्ष किशोर कुमार चौबे ने बताया कि पुलिस ने सुरेश को समझा-बुझाकर टॉवर से उतार लिया है। सुरेश पहले भी दो बार मोबाइल टाॅवर पर चढ़ चुका है।