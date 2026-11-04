चंदौली: पुलिस को देखकर अंधेरे में भागे जुआरी, तीन गिरफ्तार; कई फरार

पुलिस को देखकर भागने लगे जुआरी

पुलिस को अचानक देखकर जुआ खेल रहे लोगों में अफरातफरी मच गई। कुछ लोग ताश के पत्ते फेंककर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर तीन लोगों को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।



पकड़े गए आरोपियों की पहचान सहजौर निवासी अमित कुमार (25) और गोविंद शर्मा (38) के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी पंकज यादव (26) सैयदराजा थाना क्षेत्र के हलुआ मड़ई पर का निवासी है।



तलाशी में मिले 330 रुपये

पुलिस ने जुए के फड़ से 5100 रुपये और 52 ताश के पत्ते बरामद किए। इसके अलावा तलाशी में अमित कुमार के पास से 70 रुपये, गोविंद शर्मा से 150 रुपये और पंकज यादव के पास से 110 रुपये मिले। तीनों के पास से मिली अतिरिक्त नकदी 330 रुपये है।



थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।