फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Chandauli Gamblers fled into the darkness upon seeing the police three arrested several others escaped

चंदौली: पुलिस को देखकर अंधेरे में भागे जुआरी, तीन गिरफ्तार; कई फरार

Wed, 04 Nov 2026 09:31 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली
अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली Published by: किशन चौबे Updated Wed, 04 Nov 2026 09:31 PM IST
सार

चंदौली के सहजौर गांव में बुधवार रात पुलिस ने जुए के फड़ पर छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 5430 रुपये और 52 ताश के पत्ते बरामद हुए। पुलिस को देखकर कुछ अन्य आरोपी अंधेरे में फरार हो गए।

विज्ञापन
Chandauli Gamblers fled into the darkness upon seeing the police three arrested several others escaped
चंदौली पुलिस - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने बुधवार रात सहजौर गांव में जुए के फड़ पर छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया। संत रविदास मंदिर के पास खाली खेत में जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने मौके से 5100 रुपये और 52 ताश के पत्ते बरामद किए। वहीं, आरोपियों की तलाशी में 330 रुपये अतिरिक्त मिले। इस तरह कुल 5430 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस को देखकर कुछ अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

विज्ञापन


मुखबिर की सूचना पर हुई छापेमारी
चार नवंबर की रात थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सहजौर गांव में संत रविदास मंदिर के पास खाली खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और छापेमारी की।

विज्ञापन
Trending Videos

पुलिस को देखकर भागने लगे जुआरी
पुलिस को अचानक देखकर जुआ खेल रहे लोगों में अफरातफरी मच गई। कुछ लोग ताश के पत्ते फेंककर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर तीन लोगों को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान सहजौर निवासी अमित कुमार (25) और गोविंद शर्मा (38) के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी पंकज यादव (26) सैयदराजा थाना क्षेत्र के हलुआ मड़ई पर का निवासी है।

तलाशी में मिले 330 रुपये
पुलिस ने जुए के फड़ से 5100 रुपये और 52 ताश के पत्ते बरामद किए। इसके अलावा तलाशी में अमित कुमार के पास से 70 रुपये, गोविंद शर्मा से 150 रुपये और पंकज यादव के पास से 110 रुपये मिले। तीनों के पास से मिली अतिरिक्त नकदी 330 रुपये है।

थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed