Chandauli News: मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला जलाया और इस्तीफे की मांग की

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छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अंकित यादव ने ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर विरोध जताया। पुतला दहन के दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की छीना-झपटी भी हुई।पैदल मार्च में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और वोट काटे जा रहे हैं। सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर लोगों की आशंकाओं का निर्वाचन आयोग को समाधान करना चाहिए।कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों तथा मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा कराने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना ने निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का निष्पक्ष जवाब देने की मांग की।मुगलसराय विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव, सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव आरती यादव समेत अन्य नेताओं ने भी मताधिकार की रक्षा को लोकतंत्र की बुनियाद बताया।इस दौरान सत्यनारायण राजभर, बाबूलाल यादव, इंद्रजीत शर्मा, बृजेश गुप्ता, संतोष यादव, मधु राय, नारायण मूर्ति ओझा, महेंद्र पासवान, अजय इंद्रेश, महेंद्र माही, अजीत यादव बब्बू, रामेश्वर यादव, मनोज यादव और सतेंद्र सत्या मौजूद रहे।