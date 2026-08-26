Chandauli News: सांड ने बुजुर्ग को उठाकर पटका, हाथ-पैर टूटे
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:46 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:46 AM IST
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टांडाकला। सोनबरसा गांव में सोमवार को खेत की ओर टहलने जा रहे 70 वर्षीय कमला पांडेय पर सांड ने हमला कर दिया। सांड ने बुजुर्ग को सींग से उठाकर पटक दिया। इससे उनके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। एक हाथ की हड्डी टूट गई और पैर में भी फ्रैक्चर हो गया। सीने में भी गहरी चोट आई है। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें वाराणसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
कमला पांडेय के अनुसार, वह डंडा लेकर खेत की ओर जा रहे थे। सोनबरसा में रामबचन यादव के घर के पास पहुंचते ही सांड ने उन पर हमला कर दिया। सांड ने उन्हें सींग से उठाकर पटकना शुरू कर दिया। उनकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सांड भाग गया। इसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। ग्रामीणों के मुताबिक, सांड पहले भी कई लोगों को घायल कर चुका है। करीब तीन दिन पहले इसी सांड ने प्रमोद यादव पर हमला किया था।
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कमला पांडेय के अनुसार, वह डंडा लेकर खेत की ओर जा रहे थे। सोनबरसा में रामबचन यादव के घर के पास पहुंचते ही सांड ने उन पर हमला कर दिया। सांड ने उन्हें सींग से उठाकर पटकना शुरू कर दिया। उनकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सांड भाग गया। इसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। ग्रामीणों के मुताबिक, सांड पहले भी कई लोगों को घायल कर चुका है। करीब तीन दिन पहले इसी सांड ने प्रमोद यादव पर हमला किया था।
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