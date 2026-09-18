Chandauli News: सेवा संकल्प अभियान में रक्तदान और पौधरोपण किया

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इसमें राज्यसभा सांसद साधना सिंह की सहभागिता रही। रक्तदान शिविर लगाने के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा मंदिर में यज्ञ-पूजन, पौधरोपण और केक काटकर जन्मदिवस मनाया गया।रक्तदान शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और स्वीकृति पत्र दिए गए। बबुरी बाजार स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर यज्ञ-पूजन किया गया। कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नागरिकों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।मंदिर परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।सांसद साधना सिंह ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से रक्तदान, पौधरोपण और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन्मदिवस को सेवा और जनकल्याण के संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है।कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और लाभार्थी मौजूद रहे। संवाद