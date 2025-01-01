Chandauli News: तीर लगते ही धू-धू जला दशकंधर, गूंजे श्रीराम के जयकारे

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नगर के मानस नगर में नवयुवक समिति की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल से कुछ दूरी पर स्थित पार्क में 65 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया था। मंगलवार शाम से ही रावण दहन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। मंगलवार होने के कारण मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया गया, जिससे यहां मेले जैसा माहौल रहा।दर्शन-पूजन के बाद लोग मैदान में बैठकर रावण दहन का इंतजार करने लगे। रामलीला में राम-रावण युद्ध का मंचन किया गया। इसके बाद राम ने अग्निबाण चलाया और रावण का पुतला धू-धू कर जल उठा। इस दौरान लोगों ने जय श्रीराम और हर-हर महादेव के जयकारे लगाए।इसी तरह अमोघपुर में 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया।इनसेट-राम-रावण के युद्ध का हुआ मंचनचकिया संवाददाता के अनुसार, विजयादशमी पर मंगलवार शाम दुर्गा पूजा समिति सहदुल्लापुर की ओर से मां काली जी के पोखरे पर 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पहले पचवनियां प्रखंड रामलीला समिति के बाल कलाकारों ने राम-रावण युद्ध का मंचन किया। दुर्गा पूजा समिति सहदुल्लापुर और पचवनियां प्रखंड रामलीला समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मंचन वकील चौहान और राजेश पटेल की देखरेख में हुआ। रामलीला के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी ने लोगों का ध्यान खींचा।सुरक्षा के मद्देनजर एसडीएम विकास मित्तल, सीओ चकिया अजीत सिंह चौहान, कोतवाली प्रभारी संजय कुमार सिंह और चौकी प्रभारी सुनील कुमार मौर्य के के साथ पीएसी के जवान तैनात रहे। इस दौरान समिति के अध्यक्ष दीपक चौहान, राजेश चौहान, मनोज चौहान, प्यारे लाल सोनकर, संजय चौहान, कपूरचंद्र जायसवाल, रामललित यादव, राजू चौहान और शुभम मोदनवाल आदि मौजूद रहे।