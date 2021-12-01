Chandauli News: दिल्ली-पटना के बीच चलेगी एक और वंदे भारत स्पेशल

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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि गाड़ी संख्या 02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को चलेगी। यह नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे रवाना होकर शाम छह बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां दो मिनट ठहरने के बाद बक्सर और आरा होते हुए रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 02253 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 24 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। यह पटना से सुबह 10 बजे रवाना होकर दोपहर 1:10 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़ होते हुए रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन में वंदे भारत के 20 कोच लगाए जाएंगे।