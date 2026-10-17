Chandauli News: सत्यापन के नाम पर उत्पीड़न का आरोप, किया प्रदर्शन

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प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आवास योजना के सत्यापन के नाम पर अधिकारी बिना पूर्व सूचना के घरों पर पहुंच रहे हैं और लाभार्थियों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने पैसे मांगने और मांग पूरी न होने पर आवास सूची से नाम हटाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।ग्राम प्रधान परमानंद यादव ने कहा कि सेक्टर प्रभारी और ग्राम पंचायत अधिकारी उन्हें सूचना दिए बिना घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। आरोप लगाया कि पात्र लोगों को भी योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि जीरो पॉवर्टी आवास योजना में शामिल सात लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।बीडीओ राकेश सिंह और ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह उर्फ सुड्डू ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। बीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायत देउरा में कुल 37 आवास स्वीकृत हुए हैं। अधिकारी घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन में बुधिराम, राम प्यारे, रामाशंकर, अरविंद, शीला, राम भरोसे, महेश, विनोद, अछैबर, प्यारी, जगदीश, गजानंद यादव, अभिमन्यु और बसंतु आदि शामिल थे।