Chandauli News: गांधीनगर-चैनपुरवा से पालपुर के बीच लघु सेतु बनेगा

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पहाड़ी अंचल के लोगों को नहर पर पुल नहीं होने के कारण कच्चे रास्ते से करीब पांच किलोमीटर का चक्कर लगाकर शहाबगंज ब्लॉक पहुंचना पड़ता है। क्षेत्र की सड़क भी जगह-जगह क्षतिग्रस्त है और उसमें गड्ढे बन गए हैं। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से परेशानी और बढ़ जाती है। इससे ग्रामीणों को ब्लॉक और बाजार आने-जाने में अधिक समय लगता है। इसलिए ग्रामीण लंबे समय से गांधीनगर-चैनपुरवा से पालपुर के बीच पुलिया या लघु सेतु के निर्माण की मांग कर रहे थे।लघु सेतु बनने के बाद गांधीनगर-चैनपुरवा और पालपुर के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा। इससे आसपास के करीब 20 गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को मंजूरी मिलने और बजट जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।इनसेट.....इन गांवों के लोगों को होगी सहूलियतलघु सेतु बनने से मनकपड़ा, सैदूपुर, लेहरा, पड़रिया, बिशुनपुरा, शिवपुर, धनरिया, बयापुर सहित करीब 20 गांव के लोगों को शहाबगंज ब्लॉक और बाजार जाने-जाने में काफी सहूलियत होगी।कोट......गांधीनगर-चैनपुरवा से पालपुर के बीच लघु सेतु के निर्माण के लिए 80 लाख रुपये की कार्ययोजना भेजी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने और बजट जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। - कृष्ण कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, निर्माण खंड, चंदौली।