Chandauli News: चंद्रप्रभा नदी पर 3.18 करोड़ से बनेगा लघु सेतु और एप्रोच रोड
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:36 AM IST
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पीडीडीयू नगर। मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के चुरमुली गांव में चंद्रप्रभा नदी पर लघु सेतु और एप्रोच रोड का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) प्रांतीय खंड की ओर से तैयार करीब 3.18 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को शासन से मंजूरी मिल गई है।
शासन ने 24 सितंबर तक ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।
लघु सेतु के निर्माण से करीब 20 गांवों के 15 हजार लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। अभी चंद्रप्रभा नदी पर लघु सेतु नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बबुरी में बने पुल से होकर चकिया सहित अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है।
इससे उन्हें करीब तीन किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। चुरमुली में लघु सेतु बनने के बाद यह दूरी घटकर करीब आधा किलोमीटर रह जाएगी। चुरमुली में लघु सेतु के साथ एप्रोच रोड का भी निर्माण किया जाएगा। दरअसल, बरसात में चंद्रप्रभा नदी में उफान आने पर आसपास के गांवों का संपर्क प्रभावित हो जाता है।
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चुरमुली गांव के शिव मंदिर को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए ग्रामीण लंबे समय से लघु सेतु के निर्माण की मांग कर रहे थे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने लघु सेतु और एप्रोच रोड निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी थी।
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शासन ने 24 सितंबर तक ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।
लघु सेतु के निर्माण से करीब 20 गांवों के 15 हजार लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। अभी चंद्रप्रभा नदी पर लघु सेतु नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बबुरी में बने पुल से होकर चकिया सहित अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है।
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इससे उन्हें करीब तीन किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। चुरमुली में लघु सेतु बनने के बाद यह दूरी घटकर करीब आधा किलोमीटर रह जाएगी। चुरमुली में लघु सेतु के साथ एप्रोच रोड का भी निर्माण किया जाएगा। दरअसल, बरसात में चंद्रप्रभा नदी में उफान आने पर आसपास के गांवों का संपर्क प्रभावित हो जाता है।
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चुरमुली गांव के शिव मंदिर को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए ग्रामीण लंबे समय से लघु सेतु के निर्माण की मांग कर रहे थे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने लघु सेतु और एप्रोच रोड निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी थी।