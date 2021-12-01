Chandauli News: रात में पति से हुआ विवाद, भोर में फंदे से लटकी मिली विवाहिता
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:28 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:28 AM IST
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सैयदराजा। नौबतपुर गांव में बुधवार की भोर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह घर के कमरे में फंदे से लटकी मिली। जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी होने पर मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए।
सवैंया महलवार गांव निवासी सोहन की पुत्री मधु (27) की शादी वर्ष 2017 में नौबतपुर निवासी राजू से हुई थी। राजू मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। दंपती के दो छोटे बच्चे हैं। परिजनों के अनुसार मंगलवार रात किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों बच्चों के साथ बरामदानुमा कमरे में सोए थे।
बुधवार की भोर मधु कमरे में चली गई। सुबह बिस्तर पर मधु को नहीं देखकर राजू ने कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे से लटकी मिली। आसपास के लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद बच्चों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।
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थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि मायके पक्ष से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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सवैंया महलवार गांव निवासी सोहन की पुत्री मधु (27) की शादी वर्ष 2017 में नौबतपुर निवासी राजू से हुई थी। राजू मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। दंपती के दो छोटे बच्चे हैं। परिजनों के अनुसार मंगलवार रात किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों बच्चों के साथ बरामदानुमा कमरे में सोए थे।
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बुधवार की भोर मधु कमरे में चली गई। सुबह बिस्तर पर मधु को नहीं देखकर राजू ने कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे से लटकी मिली। आसपास के लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद बच्चों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।
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थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि मायके पक्ष से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।