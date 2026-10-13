फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   A grant of up to one lakh rupees will be given on flower cultivation.

Chandauli News: फूलों की खेती पर मिलेगा एक लाख रुपये तक का अनुदान

Tue, 13 Oct 2026 11:52 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
A grant of up to one lakh rupees will be given on flower cultivation.
किसानों की आय बढ़ाने और फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जिला उद्यान विभाग की ओर से अनुदान दिया जाएगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत ग्लेडियोलस, गेंदा, रजनीगंधा और चमेली की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। इसके अलावा कृषि यंत्रों की खरीद और खेतों की घेराबंदी के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन


योजना के तहत ग्लेडियोलस की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को एक हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। वहीं, गेंदा की खेती के लिए सामान्य और एससी-एसटी वर्ग के किसानों के लिए अलग-अलग एक-एक हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सभी वर्ग के किसानों को 80 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा।
विज्ञापन

वहीं रजनीगंधा और चमेली की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को एक-एक हेक्टेयर के लक्ष्य के तहत प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त आठ बीएचपी से अधिक क्षमता के पाॅवर टिलर की खरीद पर एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 75 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। खेतों की घेराबंदी के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को एक हजार मीटर और एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 200 मीटर तक की घेराबंदी पर 150 रुपये प्रति मीटर की दर से अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इनसेट.........

प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर होगा चयन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और फार्मर रजिस्ट्री आईडी के साथ आवेदन करना होगा। लाभार्थियों का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा। यानी पहले आवेदन करने वाले पात्र किसानों को प्राथमिकता मिलेगी।


कोट.......

जिले में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से योजना जारी की गई है। इसके तहत किसानों को अनुदान राशि देने का प्रावधान है। प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। - डॉ. शैलेंद्रदेव दूबे, जिला उद्यान अधिकारी, चंदौली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed