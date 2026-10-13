Chandauli News: 17 अक्तूबर को 45 जोड़ों की होगी शादी

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योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शासन की ओर से निर्धारित आर्थिक सहायता और उपहार दिए जाएंगे। कन्या के खाते में 75 हजार रुपये ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इसके अलावा 10 हजार रुपये के उपहार और कपड़े दिए जाएंगे। वहीं, आयोजन संबंधी खर्च के लिए 15 हजार रुपये निर्धारित हैं।अधिकारियों ने बताया कि समारोह में शामिल होने वाले लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब विभागीय अधिकारी कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों में जुटे हैं। बीडीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि 17 अक्तूबर को ब्लॉक परिसर में 45 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा।