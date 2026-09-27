Chandauli News: मकान गिरने और दो लोगों के दबने की झूठी सूचना दी

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बताया गया कि बारिश के कारण दो कच्चे मकान गिरने और उनमें दो लोगों के दबे होने की सूचना पुलिस को दी गई थी। जानकारी मिलते ही 112 पुलिस टीम के साथ थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह और तहसीलदार राहुल सिंह मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की तो सूचना पूरी तरह फर्जी निकली।जांच में पता चला कि सूचना देने वाला मनोज भारती सोनभद्र के डाला में मजदूरी करता है। आरोप है कि उसने शराब के नशे में मकान गिरने और दो लोगों के दबे होने की झूठी सूचना दी थी। सूचना देने के बाद वह मौके से गायब हो गया। थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने बताया कि फर्जी सूचना देकर पुलिस और प्रशासन को गुमराह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।