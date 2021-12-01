Chandauli News: दो दिनों में 75 लोगों ने खरीदी अचल संपत्ति, इनमें 34 महिलाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धनतेरस के दिन तहसील में कुल 43 रजिस्ट्री हुई थीं। इनमें 23 महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदी गई। इसके बाद शनिवार को 32 रजिस्ट्री कराई गईं, जिनमें 11 महिलाओं के नाम पर थीं। इस तरह दोनों दिनों में कुल 75 रजिस्ट्री में 34 महिलाओं के नाम संपत्ति का बैनामा हुआ।महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दे रही है। पहले यह छूट अधिकतम 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलती थी। जुलाई 2025 में सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक कर दिया। इससे महिला के नाम संपत्ति खरीदने पर अधिकतम एक लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।स्टांप शुल्क में छूट से परिवारों में भी महिलाओं के नाम जमीन और मकान खरीदने की रुचि बढ़ी है। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिलने का रास्ता मजबूत होता है। हालांकि, दोनों दिनों में हुई 34 रजिस्ट्री में कितनी महिलाओं ने स्वयं संपत्ति खरीदी और कितनी में परिवार के अन्य सदस्यों की भी हिस्सेदारी रही, इसका अलग-अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।कोटधनतेरस के दिन पीडीडीयू तहसील में कुल 43 रजिस्ट्री हुई थीं। इनमें 23 महिलाओं के नाम पर कराई गईं। वहीं, दीपावली से एक दिन पहले शनिवार को 32 रजिस्ट्री हुईं, जिनमें 11 महिलाओं के नाम पर थीं। इस तरह दोनों दिनों में कुल 75 रजिस्ट्री हुईं, जिनमें 34 महिलाओं के नाम पर संपत्ति का बैनामा कराया गया। - सुशील कुमार त्रिपाठी, रजिस्ट्रार, पीडीडीयू तहसील