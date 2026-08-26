फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   50 kg of powder-based khoya destroyed.

Chandauli News: पाउडर से बना 50 किलो खोवा नष्ट कराया

Wed, 26 Aug 2026 02:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
50 kg of powder-based khoya destroyed.
पीडीडीयू नगर। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को धानापुर कस्बे के पास अतौली गांव में छापे मारकर पाउडर से तैयार किए जा रहे खोवा का नमूना लिया गया। मौके पर मिले करीब 50 किलो खोवा को अधिकारियों ने नष्ट करा दिया। इसकी कीमत 15 हजार रुपये बताई गई है।
विज्ञापन

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमल निवास त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने अतौली गांव में कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार, मौके पर पाउडर से खोया तैयार किया जा रहा था। नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बताया कि पर्व को देखते हुए जिले में नकली और मिलावटी खोया बनाने वालों के खिलाफ लगातार निगरानी की जा रही है। मिठाई की दुकानों से भी नमूने लिए जा रहे हैं।
विज्ञापन

विभाग ने लोगों से नकली चांदी वर्क और अत्यधिक रंग वाली मिठाइयों से बचने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि जिले में कहीं भी मिलावटी या नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिलने पर विभाग के मोबाइल नंबर 8887890254 पर सूचना दी जा सकती है। कार्रवाई करने वाली टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रणधीर सिंह यादव और अरविंद कुमार मौजूद रहे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमल निवास त्रिपाठी ने बताया कि पाउडर से तैयार 50 किलो खोवा नष्ट कराया गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


गुलाब जामुन और बर्फी के नमूने लिए
पीडीडीयू नगर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को चकिया में मिठाई की दुकानों में जांच कर गुलाब जामुन और बर्फी के नमूने लिए। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमल निवास त्रिपाठी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि त्योहार के दौरान मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed