फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   234 beneficiaries received the benefits of government schemes

Chandauli News: 234 लाभार्थियों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ

Mon, 02 Nov 2026 01:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
234 beneficiaries received the benefits of government schemes
चंदौली में जिला वि​धिक सेवा प्रा​धिकरण ​शिविर में योजनाओं की जानकारी लेते लोग। स्रोत:-जागरूक पा
चंदौली। जिला मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज परिसर में रविवार को बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू यादव और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने इसका शुभारंभ किया।
विज्ञापन

शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से चिह्नित 234 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। किसी को आवास की चाबी सौंपी गई तो किसी को चेक, प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड, पोषण पोटली, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन और जॉब कार्ड वितरित किए गए।
विज्ञापन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़ ने बताया कि शिविर के माध्यम से पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ उन्हें विधिक सहायता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थ अधिवक्ता अशोक कुमार पांडेय ने धारा 138 एनआई एक्ट की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की ओर से अमरनाथ यादव ने इसकी स्थापना के उद्देश्य और जरूरतमंदों को मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया। पैनल अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने नालसा की योजनाओं की जानकारी दी।

इस मौके पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश किरण पाल सिंह, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी रश्मि नंदा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी विकास वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभाष त्रिपाठी और सीएमओ डॉ. पारितोष मिश्रा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed