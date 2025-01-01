Chandauli News: हवाओं की दिशा बदलने से 22 मिमी हुई बारिश

विज्ञापन



जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रविवार की शाम से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। सोमवार को सुबह 11 बजे तक रूक-रूक कर रिमझिम बारिश होती रही। जिससे मौसम का मिजाज सुहाना हो गया, लेकिन दोपहर के बाद तेज धूप का असर देखने को मिला था। पांच बजे तक धूप का असर बना रहा। हालांकि मंगलवार को दिन भर मौसम सामान्य बना रहा। सुबह से ही जिले के कई इलाकों में रिमझिम बारिश होती रही, जो दिनभर जारी रही। नईबाजार, भदोही, ज्ञानपुर, गोपीगंज, सुरियावां, औराई, सीतामढ़ी समेत सभी इलाकों में बारिश का दौर बना रहा। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि हवाओं की दिशा में बदलाव होने से बारिश हुई है। बताया कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। बताया कि जिले भर में करीब 22 मिमी बारिश हुई है।

विज्ञापन

। जिले में मंगलवार को 24 घंटे में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही शुरू रिमझिम बारिश दोपहर साढे तीन बजे तक हुई। बारिश से तापमान में गिरावट आने के साथ-साथ उमस से भी राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है।