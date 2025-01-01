Chandauli News: टांडाकला घाट पर चलने लगी नाव, मिली राहत

विज्ञापन

नाव सेवा शुरू होने से मार्कंडेय महादेव जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही वाराणसी और जौनपुर जाने वालों को सहूलियत होगी।घाट दरोगा दीन सिंह ने बताया कि नदी का पानी घटने के कारण नाव का संचालन शुरू करा दिया गया है। सभी नाविकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं और नाव में सवार प्रत्येक यात्री को सेफ्टी जैकेट पहनाकर ही नदी पार कराएं।यात्रियों की सुरक्षा के लिए नाव में पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट उपलब्ध करा दी गई हैं। गंगा घाट पर सरकारी फ्री नाव सेवा शुरू होने से क्षेत्र के ग्रामीणों और राहगीरों में खुशी की लहर है। वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ जाने वालों को अब लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।