Chandauli News: 38.23 लाख से जिले की 22 नहरों का होगा सुदृढ़ीकरण

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किसानों की मांग पर तैयार की गई कार्ययोजना शासन को भेज दी गई है। हालांकि, अभी शासन से इसकी मंजूरी और बजट मिलने का इंतजार है। धनराशि स्वीकृत होने के बाद संबंधित नहरों पर काम शुरू कराया जाएगा। योजना के तहत चंदौली-मुगलसराय फीडर, जलालपुर, बगही, डुमरी, बिसौरी, रामगढ़, ककरैत रजवाहा, लीलापुर, हिनौती, झगडूचक, पई, बहोरा और धीना राजवाहा सहित अन्य नहरों में मरम्मत और सुधार कार्य प्रस्तावित हैं। कहीं दाएं और बाएं तटबंधों को मजबूत किया जाएगा तो कहीं नहर के आंतरिक सेक्शन को दुरुस्त किया जाएगा। विभाग का मानना है कि सुदृढ़ीकरण के बाद नहरों में पानी का प्रवाह बेहतर होगा। इससे टेल तक पानी पहुंचाने में सहूलियत होगी और किसानों को सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। खासकर गेहूं की खेती के दौरान पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।चंद्रप्रभा प्रखंड के अधिशासी अभियंता हरेंद्र कुमार ने बताया कि नहरों के सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना बनाकर शासन को भेज दी गई है। शासन से अनुमति और धन मिलने के बाद कार्य कराए जाएंगे।