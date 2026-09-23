Chandauli News: मंडलीय कुश्ती टीम के लिए 16 पहलवान चयनित

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प्रतियोगिता का उद्घाटन ग्राम प्रधान अरविंद सिंह ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कराया। ट्रायल में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में दांव-पेच का प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मंडलीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। फ्री स्टाइल के 57 किग्रा में हरेंद्र चौहान, 61 किग्रा में विकास यादव, 65 किग्रा में सुरेंद्र, 70 किग्रा में अखिलेश यादव, 74 किग्रा में विकास कुमार, 79 किग्रा में अमित यादव, 86 किग्रा में निखिल कुमार, 92 किग्रा में गुलशन यादव, 97 किग्रा में किशन चौबे और 125 किग्रा में अंकित यादव का चयन हुआ। वहीं, ग्रीको रोमन के 55 किग्रा में लकी, 60 किग्रा में पवन, 63 किग्रा में विशेष, 67 किग्रा में आशू कुमार चौहान, 72 किग्रा में विशाल और 77 किग्रा में मनीष ने प्रथम स्थान प्राप्त कर मंडलीय टीम में जगह बनाई।चयन ट्रायल के दौरान चंदौली कुश्ती संघ के अध्यक्ष नीरज यादव, राष्ट्रीय पहलवान शिवभजन, मनीष यादव, विनोद यादव, एनआईएस कोच चंदन यादव, राष्ट्रीय पहलवान बबलू आदि मौजूद रहे। खेलो इंडिया के कुश्ती प्रशिक्षक रामजनम यादव की देखरेख में चयन प्रक्रिया पूरी कराई गई।