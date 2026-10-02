Chandauli News: जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 15 प्रतिभागी चयनित

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कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भाषण और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई। प्रत्येक विधा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान प्राप्त करने वाले पांच-पांच प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने विजेताओं को सम्मानित किया। अध्यक्षता जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने की। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी एवं नगर पालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजीव कुमार सिंह अतिथियों का स्वागत किया। संचालन संजय श्रीवास्तव ने किया। चयनित प्रतिभागी आठ अक्तूबर को विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपने विचार, ज्ञान और रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को ब्लॉक स्तरीय ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर भाषण, सामान्य ज्ञान और चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई। इसमें नियामताबाद ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। अंत में 15 प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किए गए।