फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   10 MEMU trains between Patna and Gaya will remain cancelled today.

Chandauli News: पटना और गया के बीच 10 मेमू ट्रेनें आज रहेंगी रद्द

Tue, 08 Sep 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
10 MEMU trains between Patna and Gaya will remain cancelled today.
पीडीडीयू नगर। पटना-गया रेलखंड पर पुनपुन और परसा बाजार स्टेशन के बीच रेलवे पुल संख्या-21 के समीप जलस्तर बढ़ने से रेल यातायात बाधित है। इसके चलते मंगलवार को भी पटना और गया के बीच चलने वाली 10 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 10 ट्रेनें मार्ग बदलकर चलाई जाएंगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि मुख्यालय से जारी परिचालन आदेश के अनुसार गया-पटना और पटना-गया के बीच चलने वाली 10 मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। यह आदेश आठ सितंबर को भी लागू रहेगा।
विज्ञापन

वहीं, रांची-वाराणसी एक्सप्रेस और वाराणसी-रांची एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग के बजाय पीडीडीयू, बक्सर, आरा और पटना होकर चलेंगी। पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस और धनबाद-पटना एक्सप्रेस भी मार्ग बदलकर चलाई जाएंगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पुल के समीप जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रेनों के रद्द होने और मार्ग परिवर्तन से यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed