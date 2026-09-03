Bulandshahar News: सड़क किनारे मिला युवक का शव, शिनाख्त शुरू

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खुर्जा। पहासू मार्ग किनारे बुधवार को अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि बुधवार दोपहर को शव मिलने की सूचना पर मौके पर गए। जहां देखा गया कि लगभग 30 वर्षीय युवक का शव पड़ा था। आसपास लोगों से जानकारी ली गई, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। शव को पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजकर शिनाख्त शुरू कर दी गई है।