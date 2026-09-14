Bulandshahar News: मानसिक तनाव में युवक ने फंदे से लटककर दी जान, पेड़ से लटका मिला शव

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पुलिस ने बताया कि शनिवार की शाम थाना क्षेत्र के गांव नत्थूगढ़ी के बाहर एक बाग में राहगीरों ने युवक को पेड़ से फंदे से लटका देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतारा। मृतक की पहचान गांव भंवरा निवासी आसिफ (24) के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। भाई राशिद ने बताया कि आसिफ की शादी नवंबर 2019 में सिकंदराबाद निवासी आसिफा से हुई थी। आसिफ का पत्नी से विवाद चल रहा था जिसको लेकर वह तनाव में था। उसकी पत्नी मायके चली गई थी। मृतक के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला प्रकाश में आया है। किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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गुलावठी। पत्नी से विवाद और मायके चले जाने से मानसिक तनाव में आए युवक ने पेड़ से फंदे से लटककर जान दे दी। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतराया। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पर सीओ दीपक कुमार तिवारी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।