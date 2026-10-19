फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Young man goes missing in the deep waters of the Ganga while fishing

Bulandshahar News: मछली पकड़ते समय गंगा के गहरे पानी में लापता हुआ युवक

Mon, 19 Oct 2026 02:40 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
नरौरा। गंगा नदी में मछली पकड़ने गया एक युवक अनियंत्रित होकर गहरे पानी में चला गया। वह तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गया। 24 घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। नरौरा थाना क्षेत्र के उदयगढ़ी निवासी 30 वर्षीय रामजीत पुत्र मुंशीलाल शनिवार शाम पांच नंबर बंध के पास मछली पकड़ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पैर फिसलने से वह गहरे पानी में ओझल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में बचाव अभियान शुरू कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि गहरे पानी और बहाव वाले हिस्सों में सघन तलाशी अभियान जारी है। युवक को जल्द तलाशने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed