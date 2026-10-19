Bulandshahar News: मछली पकड़ते समय गंगा के गहरे पानी में लापता हुआ युवक

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नरौरा। गंगा नदी में मछली पकड़ने गया एक युवक अनियंत्रित होकर गहरे पानी में चला गया। वह तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गया। 24 घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। नरौरा थाना क्षेत्र के उदयगढ़ी निवासी 30 वर्षीय रामजीत पुत्र मुंशीलाल शनिवार शाम पांच नंबर बंध के पास मछली पकड़ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पैर फिसलने से वह गहरे पानी में ओझल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में बचाव अभियान शुरू कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि गहरे पानी और बहाव वाले हिस्सों में सघन तलाशी अभियान जारी है। युवक को जल्द तलाशने का प्रयास किया जा रहा है।