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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Three smugglers arrested with 10.870 kg of cannabis

Bulandshahar News: 10.870 किलो ग्राम गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 02:43 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:43 AM IST
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बुलंदशहर। पुलिस ने रविवार को जांच में तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 10 किलो 870 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि मोहित यादव, हिमांशु सैनी निवासी मोहल्ला शिवनगर थाना सलेमपुर बुलंदशहर, सूरज गुप्ता निवासी सलेमपुर कायस्थ कोतवाली सिकंदराबाद आसपास के क्षेत्र में गांजा की आपूर्ति करते थे। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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