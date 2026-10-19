Bulandshahar News: डिबाई में काली शोभायात्रा के चलते शाम चार बजे से रूट डायवर्ट

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डिबाई। श्रीरामलीला महोत्सव के चलते श्रीमहाकाली की शोभायात्रा सोमवार शाम पांच बजे से नगर में कृषि अनाज मंडी से शुरू होगी। भीमपुर दोराहे व नरौरा दीनदयाल चौक से इस रूट पर नहीं आ सकेंगे। कमेटी के पदाधिकारी विनीत गुप्ता ने बताया की 65 काली अखाड़ों के आवेदन अभी तक आ चुके हैं। एक अखाड़े में एक काली और चार महिषासुर ड्रेस में होते हैं, साथ में ढोल, डीजे और कम से कम 100 लोग अखाड़े में साथ होते हैं। रात दस बजे तक हाईवे पर काली अखाड़ों का जमघट रहेगा। व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम रविकांत चौबे, सीओ मधूप सिंह रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों व अखाड़ों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दे चुके हैं। सीओ मधूप सिंह ने बताया कि शोभायात्रा के चलते भीमपुर दोराहे से अलीगढ़ से आने वाले वाहनों को अनूपशहर रूट से कर्णवास होकर व नरौरा दीनदयाल चौक से निकाला जाएगा। इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस के लिए रूट खुला रहेगा।