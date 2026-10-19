फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Conductor and hawker die in separate incidents

Bulandshahar News: अलग-अलग हादसों में परिचालक, फेरी वाले की मौत

Mon, 19 Oct 2026 02:41 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
स्याना/सिकंदराबाद। स्याना और सिकंदराबाद में अलग-अलग हुए हादसों में डंपर के परिचालक और फेरी वाले की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
विज्ञापन

मोहल्ला तरीन नवाब खेल जनपद संभल निवासी चांद मोहम्मद ने बताया कि उनके बड़े भाई आमिर (28) रविवार को रामपुर के
अजीतपुर से डंपर में डस्ट लेकर स्याना आए थे। वैराफिरोजपुर मार्ग स्थित एक कॉलोनी में डंपर से डस्ट उतार रहे थे। इसी दौरान डंपर को आगे पीछे करने के दौरान डंपर पीछे खड़े पोल से टकरा गया और पोल टूटकर बाहर खड़े उनके भाई आमिर के ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक आसपास के लोगों की मदद से आमिर को अस्पताल ले गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि आमिर शादीशुदा थे। उनके दो बेटे हैं। सीओ रामकरन सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

वहीं, सिकंदराबाद में सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आकर घायल हुए इमरान की उपचार के दौरान मौत हो गई। सिकंदराबाद के मोहल्ला गोरखी निवासी सिराज अल्वी ने बताया कि उनका 22 वर्षीय बेटा इमरान शनिवार शाम करीब 6ः30 बजे नेशनल हाईवे-34 पर वेयरहाउस के पास एक होटल से खाना लेने गया था। लौटते समय जब वह सड़क पार कर रहा था, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में इमरान घायल हो गया। पुलिस ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। उपचार के लिए दिल्ली में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता सिराज अल्वी पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि उपचार के दौरान इमरान की मौत हो गई। सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed